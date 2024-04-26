Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor - Son Dakika
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Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor

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Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kulüp, 31 yaşındaki Arjantinli futbolcu Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Lanzini'nin maliyeti konusunda görüşmeler devam ediyor. Eyüpspor, oyuncunun maliyetini düşürmeye çalışarak transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

26.04.2024 14:55  Güncelleme: 15:06
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Arda Turan yönetiminde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

MANUEL LANZINI İÇİN KOLLARI SIVADILAR

Eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek. Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Arda Turan, İstanbul, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, Manuel Lanzini'ye formayı giydiriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Arjantine gitmiş futbolcu kolay kolay Avrupaya dönmez. Kariyer planlamasını futbolu kendi ülkesinde noktalamak üzerine kurduğu belli. 3 0 Yanıtla

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