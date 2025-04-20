Süper Lig\'i karıştıran sonuç! Çaykur Rizespor, Eyüpspor\'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor ile Avrupa kupalarına katılma hesapları yapan Eyüpspor kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı, ev sahibi 1-0 kazandı.

TEK GOL KENDİ KALESİNE

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Luccas Claro kendi kalesine attı. Rizesporlu Casper Hojer, rakip yarı alanın solundan kazanılanserbest vuruşta penaltı noktası civarına kavisli ve sert bir orta yaptı. Savunmada Claro'nun ters dokunuşunda top sağ köşeden ağlara gitti. Bu gol Karadeniz ekibine galibiyeti getirdi.

RİZESPOR'UN HASRETİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasretini bitiren Çaykur Rizespor, 37 puana yükselerek 13. sıraya yerleşti. 2 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Eyüpspor ise 50 puanda kaldı ve Samsunspor'u geçip 3. sıraya yerleşme fırsatını tepti. Öte yandan Rizespor, Süper Lig'de 16 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Karadeniz ekibi, gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU