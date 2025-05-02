Göztepe ile gösterdiği muhteşem performansla adını herkese duyuran ve Süper Lig devlerini de peşine takan Romulo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Romulo için Göztepe ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Romulo'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olsa da Göztepe'nin bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu haber detayında yer aldı.
Göztepe ocak ayında Romulo'nun satın alma opsiyonunu kullanmış ve Athletico Paranaense'ye 2.5 milyon euro ödemişti. Bu sezon ligde ve kupada 29 maça çıkan Romulo, 15 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'i kasıp kavuran Göztepeli Romulo'ya sürpriz talip - Son Dakika
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