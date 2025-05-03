Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa koşan ve bu akşam sahasında Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray'da yıldız oyuncu Victor Osimhen rekor kırmak için sahaya çıkacak.
Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı. Osimhen, aynı gol sayısına sarı-kırmızılı formayla 36 resmi müsabakada ulaştı.
Süper Lig'de 21 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, sezonun geri kalan 6 resmi maçında bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu kırmış olacak.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'i kasıp kavuran Osimhen, kariyer rekoru için sahada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)