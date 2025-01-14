Süper Lig'i kasıp kavuruyor: Göztepeli Romulo, devleri peşine taktı - Son Dakika
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Süper Lig'i kasıp kavuruyor: Göztepeli Romulo, devleri peşine taktı

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Göztepe formasıyla Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı golcü Romulo, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarına girdi. 22 yaşındaki forvet, Üç Büyükler'e karşı oynadığı 3 maçta da skor katkısı vermişti.

14.01.2025 19:54  Güncelleme: 22:17
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Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo, bu sezon ortaya koyduğu performansla Süper Lig'e damga vuruyor. Son oynanan ve 5-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan 22 yaşındaki forvet, Üç Büyükler'in radarına girdi.

ÜÇ BÜYÜKLER'İ BOŞ GEÇMEDİ, YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Göztepe'nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında birer gol atarken, Beşiktaş karşısında ise 2 asist yapmayı başardı. Bu sezon adından sık sık söz ettiren genç golcü; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da dikkatini çekti. Üç Büyükler, Brezilyalı forvetin durumunu yakından takip ediyor.

GÖZTEPE SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANACAK

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Athletico Paranaense'den kiralık olarak Göztepe'ye katılan Romulo, sarı-kırmızılı formayla 1. Lig'de de mücadele etti. 22 yaşındaki oyuncu, sağladığı katkıyla İzmir ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Göztepe, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Romulo'nun bonservisini yüksek ihtimalle alacak.

BREZİLYALI YILDIZIN BU SEZONKİ RAKAMLARI

Sezon başından beri ligde 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Romulo, 5 asist yaparak da takım arkadaşlarının rakip fileleri havalandırmasını sağladı. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 16 maçta 14 gole doğrudan katkı vererek galibiyetlerde önemli rol oynadı. Başarılı oyuncu, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da 1 gol, 1 asist yaptı.

Süper Lig\'i kasıp kavuruyor: Göztepeli Romulo, devleri peşine taktı

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Son Dakika Spor Süper Lig'i kasıp kavuruyor: Göztepeli Romulo, devleri peşine taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    Beşiktaş bu adamın peşine falan takılmadı lütfen ciddi ve gerçekçi olun 1 87 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Talat kasada sana uyacak kalın başka birşey daha var anladın sen onu lolipop 1 72 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Fenerbahçe, Galatasaray ve ne yazıyor haberde 3. tkım olarak? Çok küçük bişey var orda okuyamadım 45 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Ferhat gibi boş adam 32 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ ALAMAZ ZATEN , KASADA Q0 MİLYON TL VAR 22 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Fener derhal almalı kasımpaşa ya bir gol attı akıllara zarar ip gibi dizdi sadık madık bırakmadı hatta sadık futbolu bırakır bu çalımdan sonra izleyin hak vereceksiniz. Fener 3 milyon eyro livakovıc osayi kostıc mert tadıc bide sebastian ı verip romelo yu almalı 3 9 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bejekem %50 hisse verse febem bütün şikeleri üzerime yapsa gitmem diyormuş kral... ferhat gevşeklik yapmış kusura bakma Romulo 10 2 Yanıtla
  • Barbaros Karamanlı:
    ferhat eserin anas ıda satılık her pozisyonda oynar 11 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bizim topcumu za salça olmayın Göztepe A G S üç büyüklere koydumu nokta 3 6 Yanıtla
  • Onur Tanyildiz:
    büyük takım golcüsü degil 0 2 Yanıtla
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