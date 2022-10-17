Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti - Son Dakika
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Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti

17.10.2022 18:55
Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaşacak. 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puanla 4. sırada giren sarı-lacivertliler, Başkent temsilcisini de mağlup ederek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'de ayak bileği burkulan Emre Mor, kadroda yer almadı. Sarı-lacivertliler sakatlıkları henüz geçmeyen ve bireysel antrenmanlara devam eden Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in yanı sıra kas ağrısı bulunan Miha Zajc da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Gökhan Akan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Jese, Beridze, Ali Sowe

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Lincoln, Crespo, Valencia, İrfan Can, Batshuayi

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MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti - Son Dakika
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