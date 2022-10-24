Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

24.10.2022 19:11
Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un misafiri oluyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Hatayspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son Trabzonspor maçından beraberlikle ayrılan ve son 5 haftada yalnızca 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş, Hatayspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

GHEZZAL YOK

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, Ayoub, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst

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Son Dakika Spor Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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