Hatayspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son Trabzonspor maçından beraberlikle ayrılan ve son 5 haftada yalnızca 1 galibiyeti bulunan Beşiktaş, Hatayspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal forma giyemeyecek. 5 hafta süren sakatlığının ardından Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası mücadeleye devam edememişti.
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, Ayoub, Ze Luis
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Montero, Masuaku, Josef, Salih Uçan, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti - Son Dakika