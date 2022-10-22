Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i de yenerek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, İsmail, Crespo, İrfan, Lincoln, Valencia, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika