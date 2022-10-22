Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı

22.10.2022 19:06
Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak ve Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i de yenerek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, İsmail, Crespo, İrfan, Lincoln, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin zorlu sınavı! Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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