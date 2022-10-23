Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

23.10.2022 19:04
Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son maçında Kayserispor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u devirerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Yunus Bahadır ile Mert Yusuf Torlak'a ek olarak Portekizli kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro maç kadrosunda yer alamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor (Muhtemel): Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan, Rassoul, Yusuf Özdemir, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efkan, Efecan, Ahmed Hassan

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SON DAKİKA: Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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