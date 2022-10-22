Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada 3 puan alamayan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Abdülkadir, Maxi Gomez
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare
Son Dakika › Spor › Fırtına çıkışa geçmek istiyor! Trabzonspor-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika