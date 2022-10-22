Fırtına çıkışa geçmek istiyor! Trabzonspor-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Fırtına çıkışa geçmek istiyor! Trabzonspor-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

22.10.2022 16:10
Fırtına çıkışa geçmek istiyor! Trabzonspor-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada 3 puan alamayan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Abdülkadir, Maxi Gomez

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare

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SON DAKİKA: Fırtına çıkışa geçmek istiyor! Trabzonspor-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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