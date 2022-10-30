Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu

30.10.2022 16:31
Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayacak maç hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Valerien Ismael sonrası göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş'in 2. Beşiktaş dönemi de bu maçla başlıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşirken Güneş ilk mücadelesinde kaleyi Mert Günok'a verdi.

Beşiktaş ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Hatayspor sonrası Valerien Ismael ile yolları ayıran siyah-beyazlılarda göreve yeniden getirilen Şenol Güneş, ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı. Ümraniyespor'da cezalı olan Glumac ve Sackey maçta görev alamadı. Sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'da kadroda yer alamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk Tosun, Weghorst

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci sezonu başladı Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci sezonu başladı Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç devam ediyor)

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SON DAKİKA: Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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