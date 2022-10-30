İstanbulspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Başakşehir'i devirerek liderliğe oturan sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında hata yapmadan zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Takımla idmanlara katılan King ve İsmail Yüksek'in maç kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz
Fenerbahçe: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika