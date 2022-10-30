Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu

30.10.2022 19:28
Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti. Jorge Jesus, Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçında sarı-lacivertlilerin frikikten 2. golünü atan Miha Zajc'a ilk 11'de şans verdi.

İstanbulspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Başakşehir'i devirerek liderliğe oturan sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısında hata yapmadan zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

EKSİKLER

Takımla idmanlara katılan King ve İsmail Yüksek'in maç kadrosunda olması bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz

Fenerbahçe: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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