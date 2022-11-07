Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı son 4 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Yiğido'yu da geçerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrıl olan Rossi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Murat Paluli ile Leke James maç kadrosunda yer almıyor.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un rotasyonu sürüyor! Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika