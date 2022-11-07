Jorge Jesus'un rotasyonu sürüyor! Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı son 4 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Yiğido'yu da geçerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrıl olan Rossi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Murat Paluli ile Leke James maç kadrosunda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare