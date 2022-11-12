Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

12.11.2022 19:02
Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Aynı puanda olan iki takımın maçında taraflar, Dünya Kupası arasına 3 puanla gitmeyi hedefliyor. Mücadeleyi kazanan ekip, Dünya Kupası arasına ligde ikinci olarak girecek.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

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SON DAKİKA: Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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