Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Aynı puanda olan iki takımın maçında taraflar, Dünya Kupası arasına 3 puanla gitmeyi hedefliyor. Mücadeleyi kazanan ekip, Dünya Kupası arasına ligde ikinci olarak girecek.
Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi
Son Dakika › Spor › Zirvede kritik maç! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika