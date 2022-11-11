Trabzonspor, Dünya Kupası arası öncesi kapanışı Ankaragücü deplasmanında yapıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligdeki son 6 maçını da kaybetmeyen bordo-mavililer, Ankaragücü'nü yenerek lider Fenerbahçe ile olan 7 puanlık farkın açılmasının önüne geçmek istiyor.

İKİ YILDIZ KART CEZALISI

Trabzonspor'da Trezeguet ve Anastios Bakasetas, bu karşılaşmada sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

GALİBİYET HASRETİ 13 YILA DAYANDI

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında 12,5 yıldır süren galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. Trabzonspor'la oynadığı son 10 maçta galip gelemeyen başkent ekibi, bordo-mavililer karşısındaki son 3 puanını 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Aradan geçen 12,5 yılda 10 kez karşılaşan iki takımın müsabakalarında Trabzonspor rakibi karşısında 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

İŞTE İLK 11'LER

MKE Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Nihad, Yasin, Taylan, Tolga, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Yusuf, Bardhi, Gomez.