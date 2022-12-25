Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası arasına 22 puanla 8. sırada giren siyah-beyazlılar, lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak altın zirveye yaklaşmayı hedefliyor.
Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Rachid Ghezzal, Montero ve Oğuzhan Akgün kadroda yer almadı. Sakatlıktan dönen Josef ise kadroya dahil edildi.
Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 3 Süper Lig maçında da galibiyete ulaşamadı. Gaziantep deplasmanındaki ilk iki maçında rakibinden üçer gol yiyen Beşiktaş, son karşılaşmada ise golsüz beraberlikle evine döndü.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, Gedson, Cenk, Weghorst, Nkoudou
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika