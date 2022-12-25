Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler netleşti

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası arasına 22 puanla 8. sırada giren siyah-beyazlılar, lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak altın zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Rachid Ghezzal, Montero ve Oğuzhan Akgün kadroda yer almadı. Sakatlıktan dönen Josef ise kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP'TE KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı 3 Süper Lig maçında da galibiyete ulaşamadı. Gaziantep deplasmanındaki ilk iki maçında rakibinden üçer gol yiyen Beşiktaş, son karşılaşmada ise golsüz beraberlikle evine döndü.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, Gedson, Cenk, Weghorst, Nkoudou