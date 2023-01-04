Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler - Son Dakika
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Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler

04.01.2023 22:35
Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında 4 maçtır kazanamayan Konyaspor bu sonuçla puanını 26, Sivasspor ise 15 yaptı.

Konyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.

KONYA'DA KARŞILIKLI GOLLER

Konyaspor'un gollerini 21. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 33. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 79. dakikada Charilaos Charisis'ten geldi.

Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler

4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Sahasında 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Konyaspor puanını 26 yaptı. Sivasspor ise puanını 15'e yükseltti. Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sivasspor haftayı "Bay" geçecek.

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Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Konyaspor, sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Sivasspor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

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Son Dakika Spor Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler - Son Dakika


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