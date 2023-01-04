Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler

Konyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.

KONYA'DA KARŞILIKLI GOLLER

Konyaspor'un gollerini 21. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 33. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 79. dakikada Charilaos Charisis'ten geldi.

4 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Sahasında 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Konyaspor puanını 26 yaptı. Sivasspor ise puanını 15'e yükseltti. Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sivasspor haftayı "Bay" geçecek.