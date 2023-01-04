Konyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 sona erdi.
Konyaspor'un gollerini 21. dakikada Muhammet Demir ve 56. dakikada Amir Hadziahmetovic kaydetti. Sivasspor'un golleri ise 33. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 79. dakikada Charilaos Charisis'ten geldi.
Sahasında 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Konyaspor puanını 26 yaptı. Sivasspor ise puanını 15'e yükseltti. Süper Lig'de hafta sonu Konyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sivasspor haftayı "Bay" geçecek.
Son Dakika › Spor › Konya'da gol düellosu! Kötü seriyi bitiremediler - Son Dakika