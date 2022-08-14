Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Kayserispor'u tek golle geçen siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanında 3 puan hdefinde.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.
Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst
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