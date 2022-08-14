Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri... - Son Dakika
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

14.08.2022 20:52

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadelenin ilk 11'leri de belli oldu.

Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Kayserispor'u tek golle geçen siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanında 3 puan hdefinde.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri... - Son Dakika
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