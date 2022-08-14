Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...

Çok konuşulacak ankette ilk sırayı CHP'li, ikinci sırayı da AK Partili başkan aldı

Alkollü araç kullanırken bir çocuğun ölümüne neden olmuştu! Tutuklu kaymakama yeni görev

Alanyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligin ilk maçında Kayserispor'u tek golle geçen siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanında 3 puan hdefinde.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

İŞTE İLK 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Fatih, Furkan, Balkovec, Fer, Efkan, Ferhat, Targhalline, Candeias, Eduardo

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Ghezzal, Nkoudou, Weghorst