Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Geçen hafta İstanbulspor'u yenerek sezona 3 puan ile başlayan bordo-mavililer, Hatayspor'u da devirerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer almadı.
Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak. Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius
Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub
Son Dakika › Spor › Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika