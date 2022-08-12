Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı

12.08.2022 19:54

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Hatayspor'u ağırlıyor. Saat 21.00'de başlayacak ve Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı mücadelede takımların ilk 11'leri açıklandı.

Trabzonspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Geçen hafta İstanbulspor'u yenerek sezona 3 puan ile başlayan bordo-mavililer, Hatayspor'u da devirerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Bruno Peres, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik maç kadrosunda yer almadı.

TRABZONSPOR, 103 GÜN SONRA TARAFTARI ÖNÜNDE

Bordo-mavililer, geçen sezon ligin 35. haftasında sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ardından ilk kez taraftarı önüne çıkacak. Karadeniz ekibi, şampiyonluk sonrasında taraftarların sahaya girmesiyle bakıma alınan statta 103 gün sonra karşılaşma oynayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Hatayspor: Erce, Kamil, Simon, Vranjes, Samuel, Ruben, Aabid, Musa, Dylan, Saba, Ayoub

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Son Dakika Spor Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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