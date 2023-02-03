Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı

03.02.2023 11:48

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları sürüyor. Hakem Ali Palabıyık'ın iptal ettiği gol ve verdiği kararlarla damgasını vurduğu mücadeleye bir tepki de Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Karşılaşmanın 14. dakikasında attığı ve iptal olan golü sonrası paylaşım yapan Yandaş, sosyal medyayı adeta yıktı. Kısa süre içerinde viral olan paylaşım tam 3 milyon izlendi.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarıyla damga vurduğu mücadeleye bir paylaşımda attığı golü iptal olan Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcunun kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gören paylaşımı sosyal medyada tam 3 milyon görüntülenme aldı.

"ARAYIN BULURSUNUZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Mert Hakan, yaptığı paylaşımda, "Arayın bulursunuz...yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı

3 MİLYON İZLENDİ

Attığı şık golü iptal olan yıldız futbolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem olmakla beraber kısa süre içerisinde de 3 milyon görüntülenme kaydetti.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı;

Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı
YORUMLAR
500
Ali Palabıyık'ın Jorge Jesus'la konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı: İyi niyetli değil Ali Palabıyık'ın Jorge Jesus'la konuşurken takındığı tavır taraftarı çıldırttı: İyi niyetli değil Olaylı maçın ardından Murat Sancak'tan yorum! Hakemle ilgili sözleri Fener taraftarını daha da öfkelendirecek Olaylı maçın ardından Murat Sancak'tan yorum! Hakemle ilgili sözleri Fener taraftarını daha da öfkelendirecek Ivan Bebek'i hatırlatan Fenerbahçe'den hakem Ali Palabıyık'a çok ağır hakaret: Şeref yoksununu geçti Ivan Bebek'i hatırlatan Fenerbahçe'den hakem Ali Palabıyık'a çok ağır hakaret: Şeref yoksununu geçti

Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor, Ali Palabıyık, Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:48 Adana Demir maçı dönüm noktası oldu! Yeni şampiyonluk oranlarını görenler gözlerine inanamıyor
12:39 İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan'la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Bana çok iyi geliyor
12:16 Bahçelievler'de durağa dalan İETT otobüsünün şoföründen tek cümlelik savunma: Aracın frenleri bozuktu
10:40 Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor
11:57 Tarih Meteoroloji'nin raporuyla netleşti! İstanbul'da kar yerden 3 gün kalkmayacak
11:17 Otomobilde 3 kişi kafalarından vurarak infaz eden şüphelinin ilk ifadesi: Sürekli senet imzalattılar
11:49 Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek
11:46 Kemal Kılıçdaroğlu'nun BAYKAR sorusuna cevabı net oldu
11:43 Son Dakika: Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek
11:42 Sosyal medya Mert Hakan'ın paylaşımını konuşuyor! Kısa sürede 3 milyon izlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2023 13:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement