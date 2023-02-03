Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarıyla damga vurduğu mücadeleye bir paylaşımda attığı golü iptal olan Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcunun kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gören paylaşımı sosyal medyada tam 3 milyon görüntülenme aldı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Mert Hakan, yaptığı paylaşımda, "Arayın bulursunuz...yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Attığı şık golü iptal olan yıldız futbolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem olmakla beraber kısa süre içerisinde de 3 milyon görüntülenme kaydetti.
İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı - Son Dakika