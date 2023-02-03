Arayın bulursunuz! İptal olan gol sonrası paylaşım yapan Mert Hakan sosyal medyayı yıktı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarıyla damga vurduğu mücadeleye bir paylaşımda attığı golü iptal olan Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcunun kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gören paylaşımı sosyal medyada tam 3 milyon görüntülenme aldı.

"ARAYIN BULURSUNUZ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallayan Mert Hakan, yaptığı paylaşımda, "Arayın bulursunuz...yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON İZLENDİ

Attığı şık golü iptal olan yıldız futbolcunun paylaşımı sosyal medyada gündem olmakla beraber kısa süre içerisinde de 3 milyon görüntülenme kaydetti.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın o paylaşımı;