Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti

22.08.2022 20:46

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. İki takım da maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus bu maçta ileri uçta Serdar Dursun'a görev verdi.

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 6 golle geçen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u da yenerek ligde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'in de önemli karşılaşmada görev alması beklenmiyor. Adana Demirspor'da Mario Balotelli dışında eksik bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor:Ertaç; Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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