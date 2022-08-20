Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı

20.08.2022 20:52

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayacak Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı mücadelede takımların ilk 11'leri açıklandı.

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Ligde 2'de 2 yapan bordo-mavililer, Antalya karşısında da kazanarak galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.

TRABZONSPOR, ANTALYA'DA ÜSTÜN

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Larsson, Wright

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

CANLI ANLATIM

Dakika 14:Antalyaspor Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti.

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Son Dakika Spor Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı - Son Dakika
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