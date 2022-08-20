Antalyaspor Trabzonspor maçının ilk 11'ler açıklandı

Antalyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Ligde 2'de 2 yapan bordo-mavililer, Antalya karşısında da kazanarak galibiyet serisini uzatmayı hedefliyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları süren Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan maç kadrosunda yer almayacak.
Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Adriano, Larsson, Wright
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius
Dakika 14:Antalyaspor Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçti.
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