Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek iyi giden formunu sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal ise riske edilmeyecek.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Dele Alli, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nkoudou, Weghorst, Muleka
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika