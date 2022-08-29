Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti

29.08.2022 20:41
Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti.

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek iyi giden formunu sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal ise riske edilmeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Dele Alli, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nkoudou, Weghorst, Muleka

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James

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Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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