Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

29.08.2022 18:12
Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'un sahasındaki problemler nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ile birlikte Bruma ve Joshua King kadroda yer almadı. Berisha, Pelkas ve Filip Novak ise teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle İstanbul'da kaldı. Joao Pedro ise maç kadrosuna dahil edildi.

İŞTE İLK 11'LER

Konyaspor(Muhtemel): Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Cekici, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia

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Son Dakika Spor Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri - Son Dakika


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18:12 Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
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SON DAKİKA: Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri - Son Dakika
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