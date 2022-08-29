Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'un sahasındaki problemler nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, Serdar Aziz ile birlikte Bruma ve Joshua King kadroda yer almadı. Berisha, Pelkas ve Filip Novak ise teknik direktör Jorge Jesus'un tercihiyle İstanbul'da kaldı. Joao Pedro ise maç kadrosuna dahil edildi.
Konyaspor(Muhtemel): Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Cekici, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Zajc, Arao, Lincoln, Emre Mor, Rossi, Valencia
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri - Son Dakika