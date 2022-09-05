Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, henüz mağlubiyti bulunmayan 10 puanı Gaziantep FK'yi yenerek evinde 3 puan almayı hedefliyor.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor. Gaziantep FK'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Gaziantep FK (Muhtemel): Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Markovic, Furkan, Maxim, Mustafa, Figueiredo:
Son Dakika › Spor › Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika