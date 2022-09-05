Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, henüz mağlubiyti bulunmayan 10 puanı Gaziantep FK'yi yenerek evinde 3 puan almayı hedefliyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor. Gaziantep FK'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK (Muhtemel): Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Markovic, Furkan, Maxim, Mustafa, Figueiredo: