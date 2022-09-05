Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı

05.09.2022 19:41
Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Takımların mücadeleye başlayacağı ilk 11'ler açıklandı.

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligin ilk 4 haftasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, henüz mağlubiyti bulunmayan 10 puanı Gaziantep FK'yi yenerek evinde 3 puan almayı hedefliyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavisi tamamlanan ve takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Fredrik Midtsjö'nün maçta forma giymesi beklenmiyor. Gaziantep FK'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Sergio Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK (Muhtemel): Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Markovic, Furkan, Maxim, Mustafa, Figueiredo:

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Gaziantep FK, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seferovic'e kesik! Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın ilk 11'leri açıklandı - Son Dakika
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