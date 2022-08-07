Galatasaray, sezonu Antalyaspor deplasmanında açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray, sezonu Antalyaspor deplasmanında açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

07.08.2022 20:43
Galatasaray, sezonu Antalyaspor deplasmanında açıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

EKSİKLER

Antalyaspor kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Sekidika maç kadrosunda yer almıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic

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