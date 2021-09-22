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Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet Demir'den - Son Dakika

Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet Demir'den

22.09.2021 17:27
Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet Demir'den, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'nin Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Gaziantep ekibinde Muhammet Demir 10. saniyede fileleri havalandırarak ligin en hızlı golünü kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'nin Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Gaziantep ekibinde Muhammet Demir 10. saniyede fileleri havalandırarak ligin en hızlı golünü kaydetti.

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir, Gaziantep'te karşı karşıya gelirken mücadelede bir rekor geldi. Gaziantep'te müsabaka başlar başlamaz gol oldu ve Gaziantep FK'nin başarılı futbolcusu Muhammet Demir, 10. saniyede rakip fileleri havalandırdı. Muhammet'in attığı bu gol Süper Lig'de atılan en hızlı gol olarak tarihe geçti.

Daha önce Süper Lig'de atılan en hızlı golü Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts kaydetmişti. 29 Kasım 2008 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan Eskişehirspor - Denizlispor karşılaşmasının 12. saniyesinde Roberts gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL

Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet Demir'den

Spor Toto Süper Lig, Muhammet Demir, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet Demir'den - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'in en hızlı golü Muhammet Demir'den - Son Dakika
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