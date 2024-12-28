Süper Lig\'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi

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Sezon başında transfer olduğu Sakaryaspor'dan maça çıkmadan ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Didier Lamkel Ze, kırmızı siyahlı takımda da tutunamadı. Kamerunlu hücumcu, geçtiğimiz şubat ayından bu yana dördüncü kez takım değiştirdi.

SAKARYASPOR'DA SADECE 17 GÜN KALDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Süper Lig takımı Hatayspor'dan Metz'e kiralanan Lamkel Ze, haziran ayında Akdeniz ekibine geri dönmüştü. Ağustos ayında bordo beyazlı takımla yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu, 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a imza attı ancak yeşil-siyahlı takımdaki macerası sadece 17 gün sürmüştü.

FATİH KARAGÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

28 yaşındaki Lamkel Ze, 2 Eylül'de anlaştığı başka bir 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile de bugün itibariyle yollarını ayırdı. İstanbul kulübünden yapılan açıklamada "Didier Lamkel Ze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 1. Lig'de Sakaryaspor ile hiç maça çıkmayan Didier Lamkel Ze, Fatih Karagümrük ile 10 karşılaşmaya çıktı. Lamkel Ze, Bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı. 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Hatayspor formasıyla çıktığı 16 Süper Lig müsabakasında ise 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.