Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi

Geniş Video İzle

Geçen sezonun ilk yarısında Süper Lig ekibi Hatayaspor'da forma giyen ve son olarak da 1. Lig'in iddialı takımlarından Fatih Karagümrük'te top koşturan Didier Lamkel Ze, son 10 ayda 4 kez takım değiştirdi. İstanbul temsilcisi, Sakaryaspor ile anlaşmasına rağmen maça çıkmadan kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcunun sözleşmesini feshetti.

28.12.2024 21:08  Güncelleme: 07:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında transfer olduğu Sakaryaspor'dan maça çıkmadan ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Didier Lamkel Ze, kırmızı siyahlı takımda da tutunamadı. Kamerunlu hücumcu, geçtiğimiz şubat ayından bu yana dördüncü kez takım değiştirdi.

SAKARYASPOR'DA SADECE 17 GÜN KALDI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Süper Lig takımı Hatayspor'dan Metz'e kiralanan Lamkel Ze, haziran ayında Akdeniz ekibine geri dönmüştü. Ağustos ayında bordo beyazlı takımla yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu, 1. Lig takımlarından Sakaryaspor'a imza attı ancak yeşil-siyahlı takımdaki macerası sadece 17 gün sürmüştü.

Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 kez takım değiştirdi

FATİH KARAGÜMRÜK SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

28 yaşındaki Lamkel Ze, 2 Eylül'de anlaştığı başka bir 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile de bugün itibariyle yollarını ayırdı. İstanbul kulübünden yapılan açıklamada "Didier Lamkel Ze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 kez takım değiştirdi

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 1. Lig'de Sakaryaspor ile hiç maça çıkmayan Didier Lamkel Ze, Fatih Karagümrük ile 10 karşılaşmaya çıktı. Lamkel Ze, Bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı. 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında Hatayspor formasıyla çıktığı 16 Süper Lig müsabakasında ise 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Süper Lig\'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi

Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, Hatayspor, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    6 gol 5 asist 4 takim degismis gocebe gibi yinede idate eder bu skorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:27:58. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'in eski yıldızı, 10 ayda 4 takım değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.