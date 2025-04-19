Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.
Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.
İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı - Son Dakika
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