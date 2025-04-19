Süper Lig'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı

Süper Lig\'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kasımpaşa, evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyerek puanını 42'ye çıkarttı. Sivasspor ise İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayarak 31 puanla küme düşme hattında kalmış oldu.

19.04.2025 15:57
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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

KASIMPAŞA SAHASINDA KAYBETMİYOR

Evinde oynadığı son 8 lig maçını kaybetmeyen ve 5. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, puanını 42'ye çıkarttı.

SİVASSPOR DÜŞTÜ DÜŞECEK

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 maçı kazanamayan ve 10. yenilgisini alan Sivasspor, 31 puanla küme düşme hattında kaldı. Kasımpaşa, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Süper Lig'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Abuzer Yavuz:
    Sivas şikebahçe nin altyapısı beter olsun 143 132 Yanıtla
    Ramazan Özen:
    Sen şaka mısın baboş ? Kaç sezondur şampiyonluktan etti bu takım bizim haberin var mı ? Birde şampiyonluktan ederken teknik direktörleri de Fenerbahçeli idi … Bülent uygun … az aklını kullan dicemde şimdi sen onada daralır bunalır sıkılırsın en iyisi boşver … yumurcak tv den birşeyler izle 13 1
    Kadri Sabancı:
    çamur at izi kalsın nerden biliyonda iftira atıyon 4 0
    Necati Çolak :
    Ne diyon güt lalesi 2 1
  • mustafa sagdic:
    Abuzer yavuz. beynin hiç mi çalışmıyor. Sivas fenerin arka bahçesinde. Sivas son 6 sezonda neden 2 kere feneri şampiyonluktan etti ? hiç mi kafan calismiyor. 161 50 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Abuzer denen şahsiyet.. Tamamen oksijen israfısın çok fazla bir iki sezon geriye gidip incele bak bakalım arka bahçesi dediğin takım feneri kaç defa şampiyonluk dan etmiş. 102 29 Yanıtla
    Salim yılmaz:
    Sen incele bakayım Fenerbahçe maçlarını Galatasaray maçlarını oksijen israfı Bu da millete bilmişlik taslıyor arka bahçesi fener'in ne başka inşallah kesinlikle düşer 1 4
  • Galatasaray.1905:
    Beter olsun son darbeyi Ramsparkta biz vuracağız 64 53 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Arenada sivas a galatasaray koyacak sivas bekliyoz 33 23 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Cooper copper mini cooper. şer ittifakinda olanlarin 2011 de şikecilere yatanlarin hepsi kume dusmenin tadina varmis olacaklar.. 28 13 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    darısı Alanya’ya 30 6 Yanıtla
  • Bulent Senli:
    Fenerbahçeyi geçen sezon şampiyon luktan ettiler 14 6 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Eziklik beyne vurunca yorumlama ve düşünme yeteneğini kaybeder der bilim adamları .... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı - Son Dakika
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