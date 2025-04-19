Süper Lig\'in köklü takımına bir darbe daha! Kümede kalmaları mucizelere bağlı

Sivas şikebahçe nin altyapısı beter olsun

Ramazan Özen:

Sen şaka mısın baboş ? Kaç sezondur şampiyonluktan etti bu takım bizim haberin var mı ? Birde şampiyonluktan ederken teknik direktörleri de Fenerbahçeli idi … Bülent uygun … az aklını kullan dicemde şimdi sen onada daralır bunalır sıkılırsın en iyisi boşver … yumurcak tv den birşeyler izle