Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok, Galatasaray forması giymeye çok yakın - Son Dakika
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Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok, Galatasaray forması giymeye çok yakın

07.07.2022 23:58

Galatasaray, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok için atağa geçti. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Lorient'te bulunan 25 yaşındaki santrforu 2 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için Fransız ekibi ile anlaşmaya çok yakın. Galatasaray transferin olumlu sonuçlanması durumunda Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'in tozunu attıran golcü Umut Bozok'u kadrosuna katmaya çok yakın.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMASI BEKLENİYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fransız ekibiyle pazarlıklar sürerken, taraflar uzlaşmaya yakın. Yönetimin hedefi, transferi 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile tamamlamak. 25 yaşındaki santrfor ise Galatasaray formasını giymek için çok istekli. Kulüpler bazında anlaşılması halinde Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

GEÇEN SEZON SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Umut Bozok, geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giymiş ve 41 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Spor Toto Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

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Galatasaray, Umut Bozok, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok, Galatasaray forması giymeye çok yakın - Son Dakika


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