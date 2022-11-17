Süper Lig'in yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takımın kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Süper Lig'in yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takımın kazancı dudak uçuklattı

17.11.2022 18:59
Süper Lig'in yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takımın kazancı dudak uçuklattı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan 14 haftalık bölümde dört büyüklerin yayın gelirlerinden toplam kazancı 399,5 milyon lira oldu. Zirveyi 118 milyon 186 bin liralık kazanç ile Galatasaray aldı.

Dört büyüklerin 14 haftalık toplam yayın geliri belli oldu. Galatasaray, listede zirveyi çekti. Galatasaray'ı sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip etti.

14 HAFTA 118 MİLYON

Galatasaray, 14 haftalık bölümde 118 milyon 186 bin lira kazandı. Fenerbahçe 110 milyon 756 bin, Beşiktaş 97 milyon 576 bin ve Trabzonspor 72 milyon 986 bin lira kazandı.

ŞAMPİYONLUK FARKI

Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'e katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin lira, 22 şampiyonluk sayesinde ise 62 milyon 9260 bin lira aldı. Ligdeki performansıyla 21 milyon 850 bin lira kasasına koydu.

PERFORMANSTA FENERBAHÇE ZİRVEDE

19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, katılım payının yanı sıra geçmiş şampiyonluklarından 52 milyon 340 bin lira ve lig performansından 23 milyon lira olmak üzere toplamda 110 milyon 756 bin lira kazandı.

BEŞİKTAŞ'A 97 MİLYON 576 BİN LİRA

Süper Lig'de 16 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, bu kalemden 45 milyon 760 bin lira, ligdeki performansından da 18 milyon 400 bin lira kazanım sağladı. Kartal, lige katılım payıyla birlikte toplamda 97 milyon 576 bin lirayı kasasına kattı.

SON ŞAMPİYONA 72 MİLYON 986 BİN LİRA

Son şampiyon Trabzonspor, "Şampiyonlar payı"ndan 20 milyon 20 bin lira ve lig performansından 19 milyon 550 bin lira kazandı. Lige katılım payıyla da birlikte Trabzonspor, 72 milyon 986 bin lira aldı.

Kaynak: AA
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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takımın kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig'in yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takımın kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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