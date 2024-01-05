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Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok - Son Dakika
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Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Pendikspor 2-2 berabere kaldı. Gaziantep FK, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen Pendikspor, hızlı bir geri dönüş yaparak skoru 2-2'ye getirdi.

Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
05.01.2024 - 19:10,  Güncelleme: 19:15
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Süper Lig'in 19. haftada Gaziantep FK ile Pendikspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.

PENDİKSPOR GERİ DÖNDÜ

Gaziantep FK, 12. dakikada Denis Dragus ve 49. dakikada Ogün ile 2-0 öne geçmesine rağmen Pendikspor, 3 dakika içerisinde 2-2'yi buldu. İstanbul ekibinde Erdem Özgenç, 77'de penaltıyı gole çevirdi. Erencan Yardımcı ise 80. dakikada skora 2-2'ye getirdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Gaziantep FK 20, Pendikspor 15 puana yükseldi. Gaziantep FK, ligde bir sonraki maçında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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