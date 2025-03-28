Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Bellona Kayserispor ev sahibi olduğu karşılaşmadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.
Kayserispor'Un gollerini 3. dakikada Karimi, 37'de Bahoken, 59'da Ramazan Civelek, 69'da Nazon ve 89. dakikada Talha kaydetti.
Bu maçın ardından Bellona Kayserispor ligde 30 puanla 16. sırada yer aldı. Atakaş Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Süper Lig kaldığı yerden devam! Günün ilk maçında gol yağdı - Son Dakika
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