Basın mensupları Süper Lig kulübünü protesto etti - Son Dakika
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Spor

Basın mensupları Süper Lig kulübünü protesto etti

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Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın yerine göreve gelen Recep Uçar, imza törenine 40 dakika gelmeyince basın mensupları kulübü ve yeni hocayı protesto ederek salonu terk etti.

31.10.2024 15:34  Güncelleme: 15:56
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Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan Konyaspor yönetimi, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından takımın başına en son Kayserispor'da yaklaşık 4 ay görev yapan Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Konyaspor yönetimi yeni teknik direktör Recep Uçar ile imzalayacağı sözleşme için bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya teknik hoca ve yönetim ekibi 40 dakika boyunca gelmeyince, toplantının başlamasının da bir süre daha uzayacağı açıklanınca basın mensupları protesto ederek toplantı salonundan ayrıldı.

Süper Lig kulübüne görülmemiş protesto! Basın mensupları toplantıyı terk etti
Basın mensupları Süper Lig kulübünü protesto etti

Teknik Direktör, Konyaspor, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basın mensupları Süper Lig kulübünü protesto etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çuvaldız:
    iyi yapmışlar şimdi kendi telefonla çekip sosyal medyada paylaşsın 41 1 Yanıtla
  • Hasan 78:
    doğru hareket 34 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    İyi yapmışsınız hadsizlere haddini bildireceksiniz! 24 1 Yanıtla
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