Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu - Son Dakika
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Spor

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

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Süper Lig'in köklü takımlarından Antalyaspor'un yeni sezon forma tanıtımını mankenlerle yapması olay oldu.

09.08.2024 17:36  Güncelleme: 18:52
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Teknik direktörlüğe Alex De Souza'yı getiren Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor, yeni sezon forma tanıtımını şehrin önemli turizm destinasyonlarında ve yörük çadırında mankenlerle birlikte gerçekleştirdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Akdeniz ekibinin forma tanıtımını mankenlerle yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu tanıtım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İLK MAÇ GÖZTEPE İLE

Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken takımlarından olan Antalyaspor, Süper Lig'in ilk maçında evinde ligin yeni takımlarından Göztepe'yi konuk edecek.

İşte forma tanıtımından kareler;

Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu

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Son Dakika Spor Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Fatih Yücel: son resimde Antalyaya kayacaklar gibi duruyor :)) 89 7 Yanıtla
  • Mehmet Ali Dalgıç: Antalya gibi bir turizm şehrinin takımı için güzel bir tanıtım olmuş ?? 45 13 Yanıtla
  • Ozel Atasoy: Forma nerde ? 42 5 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Rusya spor. 36 4 Yanıtla
  • Çelikk: Antalyaspor boş macera peşinde 27 7 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Avrupa’da yapsa bitersiniz . Nesi var nasıl tanıyacak hiç olmazsa üç beş hoş görüntü olmuş :) 24 10 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: En güzel forma tanıtımını Adana Demirspor yapmış 11 6 Yanıtla
  • Kadir Aygün: kendine yakışanı yapmislar 13 2 Yanıtla
  • Murat: bu atlar da forma giyecek mi? yeşil çimlerde 12 3 Yanıtla
  • Nazım Bahçe: Fasa fiso takım bunlar tanıtsa ne olacak böyle tanıtım zaten hoş değil 7 7 Yanıtla
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