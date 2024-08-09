Teknik direktörlüğe Alex De Souza'yı getiren Süper Lig temsilcilerinden Antalyaspor, yeni sezon forma tanıtımını şehrin önemli turizm destinasyonlarında ve yörük çadırında mankenlerle birlikte gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibinin forma tanıtımını mankenlerle yapması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Söz konusu tanıtım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Geçtiğimiz sezonun dikkat çeken takımlarından olan Antalyaspor, Süper Lig'in ilk maçında evinde ligin yeni takımlarından Göztepe'yi konuk edecek.
İşte forma tanıtımından kareler;
Son Dakika › Spor › Süper Lig kulübünün forma tanıtımı olay oldu - Son Dakika
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