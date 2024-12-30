Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı

Geniş Video İzle

Hatayspor'un, Aaron Boupendza'nın menajerine olan borcunu ödememesi nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağına tabi tutulduğu iddia edildi. Durumun CAS'a taşındığı ve kulübe transfer yasağı verildiği bildirildi. Hatayspor'un bu durumu nasıl aşacağı merak konusu olurken, kulüp yöneticilerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

30.12.2024 09:14  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un, Aaron Boupendza'nın menajerine olan borcunu ödememesi sonucu başlayan süreç, FIFA'nın müdahalesinin ardından CAS'a taşındı.

TRANSFER YASAĞI VE PUAN SİLME CEZASI

CAS'ın, kulübe verdiği transfer yasağı kararı şimdiden kulüp içinde endişe yaratmış durumda. Ayrıca, kulübün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, puan silme cezasının da gündemde olduğu öğrenildi.

Hatayspor'un önümüzdeki süreçte bu cezaları aşmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, kulübün yöneticilerinden ve avukatları konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.

BOUPENDZA 22 GOL ATMIŞTI

Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu.

Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig\'in köklü takımına transfer yasağı

Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • DUBLAJ STARS null:
    Hatay sporu kötülemek için söylemiyorumda kaç yıldır süper ligde olduki köklü takım oldu. Biraz yaptığınız haberin ciddiyeti olsun. Reyting için bu kadarda saçma duruma düşmeyin 9 2 Yanıtla
  • Apple User:
    para kazandığın futbolcunun menajerine yapma bari 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.