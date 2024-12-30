Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un, Aaron Boupendza'nın menajerine olan borcunu ödememesi sonucu başlayan süreç, FIFA'nın müdahalesinin ardından CAS'a taşındı.
CAS'ın, kulübe verdiği transfer yasağı kararı şimdiden kulüp içinde endişe yaratmış durumda. Ayrıca, kulübün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, puan silme cezasının da gündemde olduğu öğrenildi.
Hatayspor'un önümüzdeki süreçte bu cezaları aşmak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, kulübün yöneticilerinden ve avukatları konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama gelmedi.
Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza, 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı - Son Dakika
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