Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü - Son Dakika
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Spor

Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü

Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü

Trendyol Süper Lig'in en değerli takımları sıralaması güncellendi. 3 büyükler dahil, Göztepe ve Samsunspor dışındaki tüm takımların kadro değerlerinde düşüş meydana geldi.

23.12.2024 20:57
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların piyasa değeri güncellendi. 2024'ün son güncellenmesinde 3 büyüklerin tamamının düşüş yaşaması sadece 2 takımın değer kazanması dikkat geçti.

3 BÜYÜKLER DEĞER KAYBETTİ

Fenerbahçe 11.2 milyon euro, Beşiktaş ise 10 milyon euro değer kayıplarıyla dikkat çekti.Lider Galatasaray ise 1.2 milyon euroluk düşüş yaşadı. Öte yandan Süper Lig'de sadece 2 takımın değerinin artması da göze çarptı. Göztepe'de 4.5 milyon euro, Samsunspor'da ise 3 milyon euro artış oldu.

SÜPER LİG TAKIMLARININ DEĞERLERİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'deki takımların değerleri şu şekilde;

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser:
    5sarayı büyüktenmi saymışlar hahahaha :))) 4 11 Yanıtla
  • monşer null:
    Galatasaray Avrupa Hariç 2 Kulvarda Kupayı Alır 1. Garanti Şampiyonluk 3 7 Yanıtla
  • İkram Tural:
    Ferhat seni nasıl adamdan sayıyorlar hayret 6 3 Yanıtla
  • Vedat null:
    farkındamısıniz 17 haftada ilk defa ağlaksaraylıların hocası ağlak Okan ağlamadı tarihin sayfalarına yazmak lazım büyük gün 2 2 Yanıtla
  • Burak Şan:
    8 taşlı eşşek ferhat üvey evlat 2 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    20- Ferhospor A.Ş : 1.2 Milyon Japon Yeni 3 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Galatasarayı sevmeyenler buradamı? hainler 1 2 Yanıtla
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