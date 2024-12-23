Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü

Spor

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden takımların piyasa değeri güncellendi. 2024'ün son güncellenmesinde 3 büyüklerin tamamının düşüş yaşaması sadece 2 takımın değer kazanması dikkat geçti.

3 BÜYÜKLER DEĞER KAYBETTİ

Fenerbahçe 11.2 milyon euro, Beşiktaş ise 10 milyon euro değer kayıplarıyla dikkat çekti.Lider Galatasaray ise 1.2 milyon euroluk düşüş yaşadı. Öte yandan Süper Lig'de sadece 2 takımın değerinin artması da göze çarptı. Göztepe'de 4.5 milyon euro, Samsunspor'da ise 3 milyon euro artış oldu.

SÜPER LİG TAKIMLARININ DEĞERLERİ

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'deki takımların değerleri şu şekilde;