MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması ortalığı karıştırdı! Süper Lig tarihinde bir benzeri daha yok - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Geçen hafta da sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'ın derbiye atanması tartışma konusu oldu.

ÖRNEĞİ YOK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Hakemlikte teamüllere göre bir hakem maçını yönettiği takımın ertesi hafta oynadığı karşılaşmaya verilmiyor. Süper Lig tarihine bakıldığında ise büyük bir takımın maçını yönetip ertesi hafta derbiye atanan hakem örneği görmek mümkün değil.

Atilla Karaoğlan

TEK BİR İSTİSNA YAŞANDI

Bu durumun tek istisnası ise hakemi bir daha takımlarının maçında görmek istemediklerini beyan eden kulüplerin maçlarına aynı hakemin bilinçli olarak atanması. Bunu geçen yıl Serdar Tatlı döneminde Beşiktaş'ın üst üste iki maçında görmüştük.

Ferhat Gündoğdu

HALİL UMUT MELER DERBİYE VERİLMEDİ

Peki şu anda UEFA elit hakem kategorisinde maç yöneten Halil Umut Meler derbiye neden atanmadı? Meler'in ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı yönetmiş olması bir argüman değil. Çünkü bu durumun sayısız örnekleri mevcut. Hatta bu konuda rekor şu anda televizyon yorumculuğu yapan eski hakem Bülent Yıldırım'da. Yıldırım, Zekeriya Alp döneminde MHK tarafından 200 gün içinde biri Süper Kupa ikisi lig maçı olmak üzere üst üste üç Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetmişti.