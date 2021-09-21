Üye Girişi
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)

21.09.2021 20:53
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Demir Gurup Sivasspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor, Demir Gurup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sivasspor sağ kanattan topla buluşan Pedro Henrique'nin ceza sahasına çevirdiği topu defansta Sadık, son anda ayak koyarak uzaklaştırdı.

22. dakikada ev sahibi takımda ceza yayı üzerinden Adem Büyük'ün pasıyla topla buluşan Mallan'ın sert vuruşunda kaleci Muammer topu son anda kornere çeldi.

28. dakikada konuk ekip Sivasspor'da defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Adem Büyük, kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak konuk ekibin kalecisi mutlak gole izin vermedi.

30. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanatta gelişen atakta Tetteh, ceza sahası çaprazından buluştuğu topu bekletmeden kaleye vurdu, top kaleci Muammer'den kornere gitti.

36. dakika da Sivasspor'da ceza alanına gönderilen topla buluşan Kayode'nin sert vuruşuında kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Mustafa xx, Wallace xx, Sadık xx, Hadadı x, Ndong xx, Aabıd x, Mounır xx, Mallan xx, Adem xx, Tetteh x

Yedekler: Ahmet, Awuku, Rahman, Mert, Haqı Osman, Walter, Semih, Hafes, Muhammed, Kubilay

Teknik Direktör: İrfan Buz

Demir Grup Sivasspor: Muammer xx, Ahmet x, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan x, Fajr xx, Pedro Henrique xx, Jorge Felix xx, Gradel xx, Kayode xx

Yedekler: Ali Şaşal, Yatabare, Sefa, Camara, Erdoğan, Kerem, Fredrık Stensoe Ulvestad, Azubuıke, Ziya, Mehmet,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı) - Son Dakika Spor


Son Dakika

WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor 20:55 WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık 20:51 Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı 20:35 Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı
Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler 19:57 Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum 19:40 Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Dolmabahçe'de gol yağmuru! Fark 3'e çıktı 19:12 Dolmabahçe'de gol yağmuru! Fark 3'e çıktı
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 17:45 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 17:03 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi         
21:06
SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi         
20:52
Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı         
20:47
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı         
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü         
19:43
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi         
18:59
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor         
15:44
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı Yüzyıllardır derinlerde bekleyen kayıp kilise, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı         
09:58
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 21:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 DG Sivasspor: 0 (ilk yarı) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement