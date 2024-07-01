Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı

Spor

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te son 16 turu maçında İspanya, Gürcistan ile kozlarını paylaştı. Cologne Stadı'nda oynanan maçı İspanya 4-1'lik skorla kazanmasını bildi.

İSPANYA RAHAT KAZANDI

Luis de la Fuente'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo kaydetti. Gürcistan'ın golü Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Mücadeleyi farklı kazanan İspanya, istatistiklerde de ezici bir üstünlük kurdu. Toplamda 32 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılılar, 13 kez isabet buldu. Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, kalesine gelen 12 isabetli şutun ancak 9'unu kurtarabildi.

LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

2024 Avrupa Şampiyonası'nda iki asist yapan Lamine Yamal (vs Hırvatistan & Gürcistan), Cristiano Ronaldo'dan (EURO 2004) bu yana bir turnuvada bunu 20 yaşından önce başaran ilk oyuncu oldu.

ALMANYA İLE EŞLEŞTİLER

İspanya, bu sonuçla birlikte Danimarka'yı eleyen Almanya ile çeyrek finalde eşleşti. İki takımın kozlarını paylaşacağı maç 5 Temmuz'da oynanacak.