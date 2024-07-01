Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı

Geniş Video İzle

EURO 2024 son 16 turunda İspanya, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

01.07.2024 09:01  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük heyecana sahne olan EURO 2024'te son 16 turu maçında İspanya, Gürcistan ile kozlarını paylaştı. Cologne Stadı'nda oynanan maçı İspanya 4-1'lik skorla kazanmasını bildi.

İSPANYA RAHAT KAZANDI

Luis de la Fuente'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Rodri, 51. dakikada Fabian Ruiz, 75. dakikada Nico Williams ve 83. dakikada Dani Olmo kaydetti. Gürcistan'ın golü Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Mücadeleyi farklı kazanan İspanya, istatistiklerde de ezici bir üstünlük kurdu. Toplamda 32 kez rakip kaleyi yoklayan sarı kırmızılılar, 13 kez isabet buldu. Gürcistan kalecisi Giorgi Mamardashvili, kalesine gelen 12 isabetli şutun ancak 9'unu kurtarabildi.

LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ

2024 Avrupa Şampiyonası'nda iki asist yapan Lamine Yamal (vs Hırvatistan & Gürcistan), Cristiano Ronaldo'dan (EURO 2004) bu yana bir turnuvada bunu 20 yaşından önce başaran ilk oyuncu oldu.

ALMANYA İLE EŞLEŞTİLER

İspanya, bu sonuçla birlikte Danimarka'yı eleyen Almanya ile çeyrek finalde eşleşti. İki takımın kozlarını paylaşacağı maç 5 Temmuz'da oynanacak.

Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gürcistan, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:17 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor
08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Kayseri’de mide bulandıran olay Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
09:11 Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul’a geliyor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor
09:03 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar’dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım
09:02 Sürprize izin vermediler İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
08:40 Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 09:45:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement