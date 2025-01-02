Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu

Geniş Video İzle

Survivor 2025'in ilk bölümü yayınlandı. Acun Ilıcalı konseyde uygulanacak yeni kuralları açıklarken, dokunulmazlık oyununu 12-3 skorla kaybeden Gönüllüler takımından ilk eleme adayı da belli oldu.

02.01.2025 07:47  Güncelleme: 08:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merakla beklenen Survivor 2025 ilk bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı konseyde ise yarışmanın yeni kurallarını açıkladı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında da ilk eleme adayı belli oldu.

ACUN ILICALI YENİ KURALLARI ANLATTI

Konseyde yarışmacılara yeni kuralları açıklayan Acun Ilıcalı, bir takımın oyunda 8 olmasının ardından en iyilerin seçileceğini, en iyilerin de son bölümü oynayacağını söyledi. "Final bölümünün turları çift olacak." diyen Ilıcalı, "Tek başınıza parkuru bazen bir buçuk, bazen iki kez koşacaksınız. Ben en iyilere çıkıyorum demek cesaret isteyecek. O parkurlar artık tek parkur değil. En iyilere çıkacak olanların ilk turda oynamaması daha iyi olabilir belki onlar için, bu bir taktiktir. Bunları size bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu

"YÜZDE HESABI YAPMAYACAĞIZ"

Bu sene yüzde hesabı olmayacağını bildiren Ilıcalı şunları söyledi: "Herkesin performansı galibiyeti ile mağlubiyeti arasındaki fark olacak, sistem bu. Sezonluk performanslarınızı hesaplarken kaç galibiyet aldın, kaç mağlubiyet aldın aradaki fark kadar puanın var. Yüzde hesabı yapmayacağız, çok daha net şeyler söyleyeceğiz."

Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu

İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor 2025'te ilk dokunulmazlık oyununu 12-3 skorla kaybeden Gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Göksu'yu belirledi.

Survivor 2025\'te ilk eleme adayı belli oldu

Acun Ilıcalı, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Barış Oğuz:
    Ülke yangın yeri, asgari ücret kiraya yetmiyor, acun gelsin gerçek survivor neymiş görsün. 43 1 Yanıtla
  • Necdet null:
    EMEKLİLER GERÇEK SORVAYVIRI 12 AY YAŞIYOR SATEN 19 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bana ne Survivor dan 16 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    hiç bir galatasarayli izlemeyecek acun bey öyle tv tv dolaşıp bizi karalamanin cevabını alacaksin 12 0 Yanıtla
  • Selim Erkaynak:
    izlemeyin izletmeyin yapmaz zaten masrafına değmez 4 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    açız 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı
14:05 İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış İsrail ordusunda intihar vakalarında büyük artış
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
23:17 Filistin, Al Jazeera’nin yayınlarını durdurdu Filistin, Al Jazeera'nin yayınlarını durdurdu
22:59 Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor Komedyenden skandal sözler: Kadın teröristler görmek beni gururlandırıyor
22:55 Las Vegas’ta Trump’ın otelinin önünde patlama Las Vegas'ta Trump'ın otelinin önünde patlama
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
22:13 Suudi Arabistan’da 6 İran vatandaşı idam edildi Suudi Arabistan'da 6 İran vatandaşı idam edildi
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 15:26:01. #1.12#
SON DAKİKA: Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.