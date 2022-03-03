Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna verdiği cevap olay oldu - Son Dakika
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Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna verdiği cevap olay oldu

03.03.2022 20:43
Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna verdiği cevap olay oldu

Survivor All Star'da yarışan eski futbolcu Sercan Yıldırım, kelime oyununda yaptığı Fatih Sultan Mehmet gafıyla gündeme oturdu. Yarışmacılardan Aşkım'ın "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna Sercan Yıldırım "Köprü" cevabını verdi.

Survivor'ın kelime oyununda eski futbolcu Sercan Yıldırım dikkat çeken bir gafa imza attı. Yıldırım, kelime oyununda "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündeme oturdu.

SERCAN YILDIRIM'DAN OLAY GAF

Oyunda "Kaftan" kelimesini anlatmaya çalışan Aşkım, padişah kelimesini kullanması yasak olduğu için "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusunu Sercan Yıldırım'a sordu. Eski futbolcunun bu soruya verdiği "Köprü" yanıtı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bu cevap sonrası Murat Ceylan da kendisini gülmekten alamadı.

Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın 'Fatih Sultan Mehmet ne?' sorusuna verdiği cevap olay oldu
Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın 'Fatih Sultan Mehmet ne?' sorusuna verdiği cevap olay oldu
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Son Dakika Spor Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın 'Fatih Sultan Mehmet ne?' sorusuna verdiği cevap olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da Sercan Yıldırım'ın "Fatih Sultan Mehmet ne?" sorusuna verdiği cevap olay oldu - Son Dakika
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