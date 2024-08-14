Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener\'in elenmesi sonrası Acun\'u topa tuttu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, yaşanan kötü sonucun ardından Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.
Mağlubiyetin bir nedeninin de gelmeyen transferler olduğunu ifade eden Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya sert sözlerle yüklendi. Akın, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?" dedi.
Serhat Akın, "Ya bunlar Galatasaray şarkısı çalıyor kim lan bu Lille? Lille kalkacak buraya gelecek, İstanbul paylaşımını Galatasaray şarkısıyla yapacak o Galatasaray'ı onların kulaklarının içine tıkamazsam adam değilim" dedi.
Eleştirilerine devam eden Serhat Akın, "Mourinho bugün sadece Lille'i değil, Fenerbahçe yönetimini de yenemedi. Maçın buraya kadar gelmesinin tek sebebi Mourinho. Mourinho gibi bir adamı getirip, Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En-Nesyri hazır değil!" ifadelerini kullandı.
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