Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu - Son Dakika
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Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Akın, Fenerbahçe'nin transferler konusundaki başarısızlığını eleştirerek, 'Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?' şeklinde konuştu.

14.08.2024 11:02  Güncelleme: 11:12
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın, yaşanan kötü sonucun ardından Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

"SURVİVOR KADROSUNDAN BAŞKA KADRO MU KURMUŞ?"

Mağlubiyetin bir nedeninin de gelmeyen transferler olduğunu ifade eden Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya sert sözlerle yüklendi. Akın, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor?" dedi.

"KİM ULAN BU LILLE?"

Serhat Akın, "Ya bunlar Galatasaray şarkısı çalıyor kim lan bu Lille? Lille kalkacak buraya gelecek, İstanbul paylaşımını Galatasaray şarkısıyla yapacak o Galatasaray'ı onların kulaklarının içine tıkamazsam adam değilim" dedi.

"HESABINI KİM VERECEK?"

Eleştirilerine devam eden Serhat Akın, "Mourinho bugün sadece Lille'i değil, Fenerbahçe yönetimini de yenemedi. Maçın buraya kadar gelmesinin tek sebebi Mourinho. Mourinho gibi bir adamı getirip, Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin hesabını kim verecek? Sen adama 6 haftadır oyuncu getirmemişsin. En-Nesyri hazır değil!" ifadelerini kullandı.

Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener\'in elenmesi sonrası Acun\'u topa tuttu

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Son Dakika Spor Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Yılmaz: yazık oldu fenere serhat haklı bu konuda 40 1 Yanıtla
  • Beykozlu: Bi Fenerli olarak söylüyorum Dil altı hapı , Tansiyon Aleti yanınızda bulunsun maç izlerken 26 0 Yanıtla
  • Ali Kublay: Aaa ne oldu simdi 7 6 Yanıtla
  • Çelikk: Bu sizin Daha İyi günleriniz 4 1 Yanıtla
  • Memduh Çoban: morinyo niye geldi şampiyonlar ligine gitmek için elendi avrupa ligine ismail kartalda güle oynuya giderdi niye bu kadar masraf edildi. 3 0 Yanıtla
  • Hakan Öncü: bırakın transferi olanı da sattılar. gaza gelip kombine ve lig TV alacaktım. iyi ki almamisim. 2 0 Yanıtla
  • ADEM CUREBAL: Yazılacakları olsunlar da astaa. Ali koc ve ekibi. Fb. Ama bırakıyorum ben 0 0 Yanıtla
  • Alpik Ekip: Sacchi derki “” jokey olmak için önce at mı olmak gerekiyor ? Tam yerine rast geldi 0 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Aynen adamin futbolla alakasi amokachi idi. Bunun gibilere kulubu verirseniz ne olacakti. Sampiyonluk bu sene zor. Ismail kartali gondermekle ne kadar futbolla alakalari oldugu belli oldu. Aziz yildirimin gazina geldiler. Morinho yu alacagina bir ortasaha bir 10-8 numara alsaydiniz keske 0 0 Yanıtla
  • Barış: Türkiye Cumhuriyetinin, Türk dünyasının en büyük takımı GALATASARAY. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu - Son Dakika
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