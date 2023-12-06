 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçının bilet satışlarına başladı. En ucuz bilet 965, en pahalı bilet ise 138.911 lira. Futbolseverler, fiyatların 965 liradan başlamasına şaşırırken en düşük tutarın daha yüksek olmasını beklediklerini ifade ettiler.

06.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 10:06
Abone Ol

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

DEV MAÇ 29 ARALIK'TA

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır. Biletler https://webook.com internet sitesinden satın alınabilecektir. https://webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

EN UCUZ BİLET 965 LİRA

Satışa sunulan biletlerin fiyatı 125 ile 18.000 Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor. Bu da güncel kurla 965 ile 138.911 lira arasına denk geliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı - Son Dakika


10:40
CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita
10:33
Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda
10:33
Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
10:24
''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi ''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi
10:12
Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı
09:51
Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar
09:49
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı
09:47
Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi

Son Dakika
10:40 CHP ile ittifaka kapıları kapatan Akşener'in uykularını kaçıran harita
10:33 Futbol dünyasına milyarlık vurgun yapan Seçil Erzan'ın maaşı MASAK raporunda
10:33 Eylül Öztürk, Amerika'daki 10 evi nasıl aldığını anlattı: Gece gündüz çalışıp para biriktirdim
10:24 ''Kadın bebeğini suya attı'' ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi
10:12 Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı
09:49 Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı
09:51 Otobüste yer kavgası yaptığı kadına biber gazı sıktı! Can havliyle kendilerini dışarı attılar
09:47 Ogün Samast bugün hakim karşısına çıkıyor! Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi
09:39 Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geliyor
09:34 Öğrencinin isyanı günlerce konuşulmuştu! MEB okullardaki ''sınıf annesi'' uygulamasını yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 11:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement