Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları şaşırttı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

DEV MAÇ 29 ARALIK'TA

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır. Biletler https://webook.com internet sitesinden satın alınabilecektir. https://webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

EN UCUZ BİLET 965 LİRA

Satışa sunulan biletlerin fiyatı 125 ile 18.000 Suudi Arabistan Riyali arasında değişiyor. Bu da güncel kurla 965 ile 138.911 lira arasına denk geliyor.