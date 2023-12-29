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Suudi Arabistan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtü ve pankartını engelledi - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtü ve pankartını engelledi

Suudi Arabistan hükümeti, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa maçında Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmasına izin vermedi. Bu nedenle takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetleri yerleştirildi. Suudi Arabistan yetkilileri, Atatürk'ün siyasi bir mesaj olabileceğini savunarak bu kararından vazgeçmedi ve maç iptal edildi. TFF'nin Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme yapması ise büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan, Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın Atatürk tişörtü ve pankartını engelledi
29.12.2023 - 22:01,
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Süper Kupa Suudi Arabistan hükümeti, Atatürk tişörtü ve pankartını engellemek için takımlarımızın soyunma odasının önüne polis yığdı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, yaşanan kriz sonrası Türkiye'ye dönüyor. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan maçta yaşanan kriz sonrası olay büyüdü. Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmasına izin vermedi. Bu olayı engellemek için takımlarımızın soyunma odasının önüne polisleri görevlendirdiler.

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın soyunma odasının önüne polis kuvvetlerini yerleştirdi.

"ATATÜRK'E ALERJİ!"

Suudi Arabistan hükümeti, takımlarımızın Atatürk tişörtü ve pankartı ile sahaya çıkmasına izin vermedi. Atatürk'ün siyasi bir mesaj olabileceğini savunan Suudi Arabistan yetkilileri bu kararından vazgeçmedi ve dev final iptal oldu.

POLİSLER SOYUNMA ODASINA YERLEŞTİ

İki takımın da soyunma odasında bulunan Atatürk tişörtlerini engellemek için kapı önüne kadar gelen polisler, bu tişörtlerin olası bir sahaya çıkma durumunu engellemek için görev aldı. Yaşanan bu skandala rağmen TFF'nin Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşme yapması büyük tepki çekti.

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