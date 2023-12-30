Suudi Arabistan\'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü.

Galatasaray ve Fenerbahçe, dün akşam Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da TSİ 20.45'te kozlarını paylaşacaktı.

FİNAL İPTAL OLDU

Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

TAKIMLARIMIZ YURDA DÖNDÜ

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkarken takımlar Türkiye'ye geldi.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti.

"MUSTAFA KEMEL'İN ASKERLERİYİZ"

Sabaha karşı 06.00'da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen taraftarlar, 'Türkiye' ve 'Mustafa Kemal Atatürk' tezahüratlarıyla takımlarını bekledi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Galatasaray kafilesini yüzlerce Sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular.





Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe takım otobüsünde mikrofonu eline alan İsmail Kartal taraftara seslendi. Yaklaşık 3 bin taraftarın beklediği havalimanında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlara seslenerek, "Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.