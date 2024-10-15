Suyun altında baygınlık geçiren sporcu, çevredekilerin müdahalesiyle hayata döndü

Spor

Fransız serbest dalış sporcusu, kendisi gibi dalış sporuyla ilgilenen arkadaşlarıyla olimpik bir havuza girdi. Su altında nefesini tutan serbest dalış sporcusu uzun süre nefesini tutunca kandaki oksijen seviyesi ciddi oranda düştü. Kısa süreli baygınlık geçiren sporcu bilincini kaybetti ve çevredekilerin hızlı müdahalesiyle kendine getirildi.