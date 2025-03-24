Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler'i Real Madrid üzerinden vurdu - Son Dakika
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Spor

Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler'i Real Madrid üzerinden vurdu

Szoboszlai\'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler\'i Real Madrid üzerinden vurdu

UEFA Uluslar Ligi maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerginlik sonrası Macar futbolcu Szoboszlai, sosyal medyada Arda'ya gönderme yaptı. Szoboszlai, Real Madrid'de az süre alan Arda'nın bir fotoğrafını paylaşıp '1088' yorumunu yaparak Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.

24.03.2025 09:17
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerken, karşılaşma sırasında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında yaşanan tartışmada müsabaka sonrasına da taştı.

SZOBOSZLAI'DEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Macaristan - Türkiye maçında Arda Güler ile Dominik Szoboszlai arasında gergin anlar yaşandı. Arda'nın "sus" işareti yaptığı Szoboszlai, karşılaşmanın ardından yaptığı bir paylaşımda milli futbolcuya göndermede bulundu.

Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı. Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.

İşte o paylaşım;

Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler'i Real Madrid üzerinden vurdu
Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler'i Real Madrid üzerinden vurdu

A Milli Futbol Takımı, Real Madrid, Macaristan, Arda Güler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler'i Real Madrid üzerinden vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman Gültas:
    Arda ve Türk milli takımının senden ve milli takımınızdan büyük olduğunu kabulleneceksin boşuna kudurma. 66 7 Yanıtla
  • vv04042211:
    hazmedemi. 27 2 Yanıtla
  • Behzat:
    utanmaz arda golden başka ne yaptı sana. 20 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Ermeni tohumu na benziyor p.c 9 0 Yanıtla
  • Fahri URHAN:
    İyi ki de 1088 dakika oynamış. Ya 2088 dakika oynasaydı skor 6-1 değil 12-1 olacakmış demekki. Dua edin 1088'e. 4 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Demek ki sahada koyduklarını hazmedememiş haspa. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda Güler'i Real Madrid üzerinden vurdu - Son Dakika
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