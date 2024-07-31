Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı ve bir üst tura yükselerek Lille ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti ülke puanı sıralamasını da büyük ölçüde etkiledi.
7. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski'nin golleriyle Kadıköy'deki maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Polonyalı yıldızın maçın uzatma dakikalarında attığı gol, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korumasını sağladı.
Szymanski, 90+3. dakikada Kanarya'ya galibiyeti getiren golü kaydetmeseydi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlansaydı Türkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini kaybedecekti. 10. sırada yer alan Çekya, Türkiye'yi geçerek 9. sıraya yerleşecekti. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Sparta Prag, ilk maçta 2-0 yendiği Shamrock'u bu kez de sahasında 4-2 yenmeyi başarmıştı.
Son Dakika › Spor › Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)