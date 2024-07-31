Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması - Son Dakika
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Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması

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Fenerbahçe, Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında 1-0 geriye düştüğü maçta Lugano'yu 2-1 yenmesini bildi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Polonyalı yıldızın bu golü ülke puanı sıralamasında taşları yerinden oynattı. Türkiye, sarı-lacivertlilerin İsviçre temsilcisini yenmesiyle ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu. Kanarya, İsviçre temsilcisi ile berabere kalsaydı 9. sıradaki yerini Çekya'ya kaybedecekti.

31.07.2024 10:00
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı ve bir üst tura yükselerek Lille ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti ülke puanı sıralamasını da büyük ölçüde etkiledi.

SZYMANSKI BİZİ İPTEN ALDI

7. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski'nin golleriyle Kadıköy'deki maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Polonyalı yıldızın maçın uzatma dakikalarında attığı gol, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korumasını sağladı.

BERABERE KALSAYDIK YERİMİZİ KAYBEDECEKTİK

Szymanski, 90+3. dakikada Kanarya'ya galibiyeti getiren golü kaydetmeseydi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlansaydı Türkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini kaybedecekti. 10. sırada yer alan Çekya, Türkiye'yi geçerek 9. sıraya yerleşecekti. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Sparta Prag, ilk maçta 2-0 yendiği Shamrock'u bu kez de sahasında 4-2 yenmeyi başarmıştı.

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere: 89.160
  2. İtalya: 79.160
  3. İspanya: 73.989
  4. Almanya: 71.660
  5. Fransa: 57.736
  6. Hollanda: 54.150
  7. Portekiz: 48.816
  8. Belçika: 42.700
  9. TÜRKİYE: 34.400
  10. Çekya: 34.350
Szymanski\'nin 90+3\'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması

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Son Dakika Spor Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kenan KODALAK: Habere bakınca ülke puanını sadece fenerbahçe topluyor sanırsın. Trabzonspor başakşehir kazanınca ülke puanına sayılmıyor galiba 17 25 Yanıtla
    Erol MARASLI: Bu aşamada ve maç gününde sadece FB puanları topluyor bir sonraki turda ve önümüzdeki günlerde diğer takımlarda dahil olacak.bu fener düşmanlığı nedir ? 9 1
  • ferhat eser: Beşiktaş fenerbahçe olmasa ülke puanı dibe vurmuştu bir tane takım avrupaya gidemezdi yatıp kalkıp bize dua edin 13 10 Yanıtla
    soner: Bjk fb olmasa Van olur Sakarya olur Edirne olur olur da olur Ben vazgeçilmezim diyenlerin öezar taşı yazısı dır 2 1
  • Şenol Süren: takmışsınız puanlara başarı lazım kupa lazım 1 1 Yanıtla

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