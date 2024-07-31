Szymanski\'nin 90+3\'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması

Spor

Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti

Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başardı ve bir üst tura yükselerek Lille ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyeti ülke puanı sıralamasını da büyük ölçüde etkiledi.

SZYMANSKI BİZİ İPTEN ALDI

7. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3. dakikada Sebastian Szymanski'nin golleriyle Kadıköy'deki maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı. Polonyalı yıldızın maçın uzatma dakikalarında attığı gol, Türkiye'nin ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korumasını sağladı.

BERABERE KALSAYDIK YERİMİZİ KAYBEDECEKTİK

Szymanski, 90+3. dakikada Kanarya'ya galibiyeti getiren golü kaydetmeseydi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlansaydı Türkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini kaybedecekti. 10. sırada yer alan Çekya, Türkiye'yi geçerek 9. sıraya yerleşecekti. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Sparta Prag, ilk maçta 2-0 yendiği Shamrock'u bu kez de sahasında 4-2 yenmeyi başarmıştı.

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI