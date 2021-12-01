Taban dünya şampiyonunu ağırladı

Belediye Başkanı Alper Taban, Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 15 yaş altı yıldızlar kategorisinde Dünya Şampiyonu olan Raşit Mavigil'i Belediye Meclisinde konuk etti. Taban, şampiyon sporcuya hediye takdim edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

İnegöl Alanyurt Kocatepe Ortaokulu öğrencisi ve aynı zamanda İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği sporcusu olan Raşit Mavigil, Romanya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 15 yaş altı yıldızlar kategorisinde mücadele etti. Genç sporcu, rakiplerini bir bir mağlup ettiği şampiyonada 45 kiloda namağlup Dünya Şampiyonu olmayı başardı.

Raşit Mavigil'in bu başarısı sonrası, Belediye Başkanı Alper Taban, genç sporcuyu arayarak tebriklerini iletti. Raşit Mavigil bugün yapılan İnegöl Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısına da davet edildi. Meclis öncesi genç sporcuyla bir araya gelen Başkan Taban, bir kez daha tebriklerini ifade ederek, başarılarının devamını diledi. Bu başarıların tüm gençlere örnek teşkil ettiğini kaydeden Başkan Taban, Raşit Mavigil'in güzel bir rol model olduğunu dile getirdi. Başarılı sporcuya meclis üyeleri huzurunda hediye takdimi gerçekleştirildi. - BURSA